Secretaria Municipal de Saúde realizou audiência pública

A Secretaria Municipal de Saúde de União realizou audiência pública para prestar contas para a população das últimas realizações da pasta no município. O momento contou com a presença do prefeito, Dr. Paulo Henrique; da secretária de Saúde, Socorro Silva, da assessora da Associação Piauiense de Municípios (APPM), Margereth Pimentel, dos vereadores: Orcivane Coelho e Frankilandy, de servidores da gestão municipal e da comunidade.

De acordo com a secretária, foi apresentado um relatório referente ao primeiro e segundo quadrimestre de 2018, onde foram detalhadas todas as ações realizadas neste período e a forma como os recursos da Saúde foram utilizados. Na oportunidade, foi apresentado o relatório de execução financeira, onde foi possível mostrar todas as receitas e despesas da Saúde. "Foi um momento de prestação de contas. foi possível analisar quais as melhores receitas e de que forma as mesmas podem ser usadas no município. Somos gratos aos servidores da Saúde, que se empenharam para fazer com que o trabalho acontecesse e ao nosso gestor pela parceria", comentou.

Durante a audiência, a secretária apresentou os relatórios de despesas e receitas do município, falou sobre as ações da Saúde e dos impactos dessas ações em números. A assessora da Associação Piauiense de Municípios (APPM), Margareth Pimentel, falou sobre o déficit e do cofinanciamento do Estado. Em seguida o público presente fez colocações e apresentou sugestões que foram anotadas.



O prefeito, Dr. Paulo Henrique, encerrou a audiência reafirmando o compromisso da gestão com o trabalho por uma Saúde mais presente a cada dia. "Já avançamos muito nesses dois primeiros anos de gestão e estamos trabalhando diariamente para avançarmos mais e mais. Não tenho dúvidas de que ainda precisamos melhorar muitas coisas, mas estamos no caminho para essas conquistas. Temos uma equipe empenhada e já conseguimos diversos benefícios, como os veículos, a reforma do nosso hospital e o aparelhamento do centro cirúrgico que já é uma realidade e será reaberto em breve. Estaremos sempre atuando com total transparência", frisou.