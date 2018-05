Secretaria de Agricultura realiza reunião com pescadores do município

O Secretário municipal de Agricultura, Amaury Rachid, se reuniu esta semana com membros da Associação de Piscicultores do município. Na oportunidade ele conversou com os que se fizeram presentes na reunião e explicou sobre as ações que a prefeitura tem buscado realizar para o fortalecimento da agricultura no município.

De acordo com Amaury, a prefeitura de União, através da secretaria tem buscado agir juntos com os trabalhadores na busca de investimentos. Na oportunidade foi encaminhada para a Superintendência de Desenvolvimento Rural - SDR, uma solicitação de 50 mil alevinos de tambaqui e 15 mil alevinos de Curimatá para distribuição no município.

"A Secretaria de Agricultura tem dado apoio aos trabalhadores, principalmente na orientação de como buscar as melhorias juntos aos órgãos responsáveis, cuidando das burocracias, preparando documentos. Junto com seu João que é presidente da associação, fizemos os pedidos dos alevinos e de imediato a gestão municipal vai fornecer o trator para realizar alguns serviços que os trabalhadores pediram", explicou o secretário.

Ascom