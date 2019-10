Saúde realizou encontro com agentes comunitários de saúde e endemias

A Prefeitura Municipal de União realizou, através da Secretaria Municipal de Saúde, o Encontro Municipal dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias. O evento, que foi realizado neste dia 1º de outubro, reuniu dezenas de pessoas no auditório do Centro Cultural de União.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, participou do encontro e citou os avanços e projetos para a Saúde. “Estamos trabalhando diariamente para oferecermos cada vez mais um serviço eficaz na nossa Saúde. Já podemos destacar vários avanços e queremos avançar mais e mais. Para isso contamos também com esses grandes profissionais, que fazem um papel importante no desenvolvimento de uma Saúde eficaz em União”, citou.

De acordo com o secretário de Saúde, Narcizo Chagas, o momento foi importante para reafirmar o compromisso da atual gestão com a saúde de nossa cidade. “Um momento de troca de informações e experiências e também de integração com esses profissionais que são de grande importância para os trabalhos da Saúde como um todo. São eles que estão no cotidiano mais perto da população, conhecendo os problemas e as necessidades, então é um momento de grande valor para os avanços do nosso trabalho”, disse.