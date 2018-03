A campanha ‘Em União, dengue não’ já começou a percorrer bairros e localidades rurais do município. Os mutirões estão sendo realizados pela Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Saúde e iniciaram no dia 20 deste mês, e se ocorrerá até o dia 26 de abril do corrente ano.



Começando sempre às 07:30h da manhã, as equipes percorrerão casas, levando informações e orientações além de realizarem a distribuição de hipoclorito de sódio, repelentes e identificação e coleta de lixo nas residências e em pontos onde o mosquito possa se reproduzir. A campanha também classifica os pontos de acordo com o risco.

Para a secretária de Saúde, Dra. Anne Costa, a campanha é a melhor forma de conscientizar a população sobre os riscos da dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti. “É através destas ações que estamos levando informação e conscientização para a população unionense. Seja na zona urbana ou zona rural, os cuidados são necessários para evitar o surgimento de focos do mosquito. Temos certeza que será uma contribuição positiva a implantação desse projeto ‘Em União, dengue não!’ e o município estará livre do mosquito, com a ajuda de toda população”, destacou.

O primeiro mutirão está sendo realizado na manhã desta quinta-feira (22), no Bairro Nossa Senhora das Graças.

CONHEÇA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

22 de março – Nossa Senhora das Graças

26 de março – São Sebastião

27 de março – Bairro Cruzeiro

02 de abril – Vila Nova Conquista I

03 de abril – Vila / São Pedro

04 de abril – Vila Conquista II

05 de abril – David Caldas

10 de abril – Buriti Alegre

12 de abril – Mussum

17 de abril – Cajueiro

18 de abril – Novo Nilo II

19 de abril – Baixa Grande

24 de abril – São João

01 de maio – Divinópolis

03 de maio – Beira Rio

Ascom