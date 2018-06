SASC realiza capacitação com servidores da SEMASC em União

A equipe da Secretaria de Estado da Ação Social e Cidadania (SASC) esteve visitando o município de União na manhã desta quinta-feira (28). Na oportunidade a equipe foi recepcionada pelo prefeito, Dr. Paulo Henrique, e também pela secretária, Martina Cavalcante, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC).



O objetivo da visita da SASC foi à promoção de uma capacitação através de oficinas que tratam sobre o combate ao trabalho e a exploração infantil. Na ocasião, as oficinas foram realizadas com os monitores e técnicos da SEMASC, técnicos do CRAS E CREAS, Conselho Tutelar, Conselho da Criança e alguns jovens.

“É uma capacitação de grande importância para os técnicos que atuam aqui no município já que estamos no mês em que se marca o combate à exploração infantil. Esta qualificação vai somar ao nosso trabalho e ao mesmo tempo promover mais integração entre as equipes para que possamos fazer uma atuação mais eficaz”, explicou a secretária, Martina Cavalcante.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, destacou a importância da qualificação. “Esse programa de capacitação esta sendo realizado com o objetivo de somar e multiplicar esta quentão. É uma bandeira que todos nós levantamos e sabemos que esta é uma realidade ainda existente aqui no município. Então toda a qualificação é necessária, todo o trabalho de conscientização também. A equipe da SEMASC está de parabéns por mais este avanço”, destacou.

Ascom