São João de União movimentou a cidade durante o final de semana

Aconteceu nos dias 05 e 06 de julho o XIX Festival de Folguedos de União (São João de União). O evento que já virou tradição foi realizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com as demais secretarias e atraiu milhares de pessoas.

O espaço junino, montado com uma grande estrutura ao lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, sediou a programação que contou com apresentações do Grupo Unidance, quadrilhas de algumas das escolas do município, do Boi Precioso (de Timon-MA), da quadrilha Chapéu de Palha (de Teresina) e da quadrilha unionense Arroxa o Nó.

Ao final das apresentações, a população curtiu shows com as bandas: Sebastião Cadete e Forró Zueira, Toda Boa, Glauber Ferrari e Hallyson Balada de Luxo. O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e os secretários municipais marcaram presença no evento.