Reformada e ampliada, escola Maria de Lourdes Craveiro é inaugurada

A Prefeitura Municipal de União entregou na manhã desta terça-feira (06) as novas instalações da Unidade Escolar Maria de Lourdes Craveiro Miranda, localizada na região do Bairro Cruzeiro. A escola foi totalmente reformada e recebeu ampliação para atender um número maior de estudantes. A obra foi realizada com recursos próprios do município.

A solenidade de inauguração foi realizada no pátio da escola e contou com a presença do prefeito da cidade, Dr. Paulo Henrique; do deputado estadual, Georgiano Neto; dos vereadores: Orcivane Coelho, Mascarenhas e Eliane Costa, além de secretários municipais, professores e estudantes da escola.

Quem também participou do momento solene foi o filho da professora homenageada, José Luiz Craveiro, que esteve acompanhado por sua filha Mônica Craveiro. Eles se emocionaram com as homenagens que foram realizadas e aproveitaram para contarem um pouco da história da professora Maria de Lourdes. "Ela sempre foi muito dedicada à sua profissão. Fez isso com amor e carinho por toda sua vida", citou José Luiz.

Em seu discurso, o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, destacou a satisfação em entregar a escola reformada e ampliada. “Esta escola representa muito para a nossa Educação. Temos aqui centenas de crianças e jovens que são diretamente beneficiados com o ensino ofertado por uma equipe competente. Agora temos a satisfação de entregar uma estrutura nova, mais digna e mais moderna para todos”, destacou.

O deputado Georgiano Neto citou a parceria com a gestão municipal. “A gestão liderada pelo prefeito, Dr. Paulo Henrique, tem se destacado por estar trazendo muitas melhorias em todos os setores ao povo de União. Somos parceiros, sempre viabilizando recursos para a realização dessas ações e outras iniciativas”, informou.

O secretário de Educação, Marcone Martins, citou o empenho da SEMED na qualificação da oferta de ensino. “Estamos trabalhando para que os estudantes e professores da nossa cidade contem com uma educação de qualidade. Além desta escola, estaremos entregando em breve a U. E. Padre Luís Brasileiro e outra escola na zona rural, que também estão sendo reformadas para melhor atender a nossa população”, destacou.