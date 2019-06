Realizadas ações em alusão ao Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil

A Prefeitura Municipal de União realizou, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC), uma manhã de ação em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A programação aconteceu nesta terça (12), na Praça de Eventos, localizada no centro da cidade e reuniu estudantes das escolas municipais.

Durante a programação, os participantes prestigiaram apresentações com o grupo de dança AETSUS, roda de conversa sobre o tema “Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar” e ainda talk show com a participação de psicóloga, advogado, conselheiros tutelares e pedagogos.

“É um evento que reúne varias ações de prevenção ao trabalho infantil. Hoje é o Dia D deste projeto, onde estamos tendo a oportunidade de conversar com essas crianças. Na ocasião estamos alertando, informando a sociedade sobre esta realidade. Fizemos uma parceria com uma empresa e teremos em breve um diagnostico mais profundo sobre os dados em relação ao trabalho infantil em nossa cidade. Peço a colaboração de toda a população, no sentido de denunciar e nos ajudar participando desta rede de prevenção, pois lugar de criança é na escola”, explicou a secretária, Martina Cavalcante.

A ação também será realizada nos povoados Novo Nilo e David Caldas.