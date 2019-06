Projeto Samuzinho nas Escolas orienta estudantes em União

Estudantes da rede municipal de ensino estão tendo a oportunidade de participarem do projeto Samuzinho nas Escolas 2019. O projeto surgiu com o objetivo de orientar os estudantes, seus familiares e também todos os profissionais da escola sobre a importância do trabalho da equipe do SAMU.

A abertura desta edição do projeto aconteceu na manhã desta quarta-feira (05) na U. E. Padre Luís Brasileiro e percorrerá outras escolas do município. O objetivo do projeto é que todos os estudantes que participarem tornem-se agentes mirins, podendo em alguma eventualidade ajudar a “salvar vidas”. As palestras abordam temas de primeiros socorros, como acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192) e a Campanha de Combate aos Trotes.

Para o prefeito, Dr. Paulo Henrique, a iniciativa é de grande importância. “É uma iniciativa brilhante, sabemos da importância do trabalho feito pelo SAMU em parceria com a nossa Saúde e estamos abraçando e dando total apoio a este projeto. É mais uma edição que leva conhecimento e experiência para os nossos estudantes”, afirmou.

Em União, o projeto é realizado pela gestão municipal, através de uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Educação.