O município de União está vivenciando o projeto “Meu Lanche Saudável”, de iniciativa do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, através das Nutricionistas Liriane Alves e Vanessa Brito. O projeto conta com apoio da Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Saúde. Foi iniciado no dia 15 de agosto de 2018 na Creche Tia Consuelo, no bairro Vila Nova Conquista e vem se estendendo para outras escolas do município.



Liriane Alves informa que o projeto foi criado com o objetivo de orientar sobre melhorias e benefícios na alimentação dos alunos e com isso conscientizar os pais a valorizarem o lanche escolar, reeducando os seus filhos. “eles são estimulados a oferecerem alimentos saudáveis e reduzir o consumo de alimentos pobres de nutrientes e calorias vazias, evitando doenças que são provocadas pela carência desses nutrientes”, explicou.

A secretária municipal de Saúde, Dra. Anne Costa, relata também que é intenção da gestão levar esse projeto para todas as escolas do município. “Vamos expandir este projeto por todo o município. Já começamos bem e acredito que continuaremos colhendo bons frutos, pois é através de projeto como esse que poderemos ajudar a população a prevenir doenças como: a obesidade infantil, desnutrição, dentre outras”, destacou.

ascom