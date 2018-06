Profissionais são qualificados pelo programa Escola da Terra

Tutores e cursistas do município de União foram qualificados através da adesão ao Programa Escola da Terra. O município foi contemplado com 36 escolas, 07 tutores e 56 cursistas. O curso teve início no dia 14 de Dezembro de 2017, com término em 28 de Maio deste ano, com carga horária de 180 horas, em regime presencial.



Em União o curso foi oferecido em sistema de parceira entre o Ministério da Educação/SECADI; a Universidade Federal do Piauí; a Secretaria de Estado da Educação do Piauí e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Para o secretário, Marcone Martins, o curso promove a melhoria das condições de acesso e permanência e aprendizagem dos estudantes do campo em suas comunidades. “É um curso que veio para somar, através do apoio à formação de professores que atuam nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental. Essas turmas são compostas por estudantes de variadas idade nas escolas do campo e com isso fortalecemos a escola como espaço de vivência social e cultural”, explicou.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, destacou os benefícios da qualificação. “Estamos fazendo um trabalho em toda a educação municipal. São mudanças que visam promover mais qualidade do ensino que é ofertado aos nossos jovens, seja na cidade ou na zona rural. Este programa é mais um caminho para a qualificação dos profissionais, especialmente aqueles que atuam no campo”, disse o gestor.



SOBRE O PROGRAMA

Caracteriza-se por promover a formação continuada de professores para que atendam às necessidades específicas de funcionamento das escolas do campo e daquelas localizadas em comunidades quilombolas, oferecer recursos: livros do PNLD Campo e Kit pedagógico que atendam às especificidades formativas das populações do campo e quilombolas, com a ampliação e a qualificação da oferta de educação básica às populações.

Ascom