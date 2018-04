Profissionais participam de Congresso Internacional sobre autismo

União teve representação no I Congresso Internacional de Autismo no Brasil, que aconteceu entre os dias 05 e 07 de abril, no Atlantic City Clube, em Teresina. De União, participaram do evento a fonoaudióloga Socorro Cunha, a psicóloga e coordenadora do NASF, Graziela Sampaio e a terapeuta ocupacional do CAPS, Hildegarda Oliveira. A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Saúde, deu total apoio para a participação das profissionais ao evento que oferece importante qualificação.

O congresso abordou o tema “Desenvolvendo as potencialidades do autista” e reuniu profissionais em Saúde de todo o país. O congresso dará continuidade ao desenvolvimento de um projeto macro que concerne em capacitar pais, profissionais e acadêmicos de diversas áreas para proporcionar qualidade de vida às pessoas com Autismo e também conscientizar a sociedade para torná-la mais inclusiva e com menos preconceitos.

De acordo com a psicóloga e coordenadora do NASF de União, Dra. Graziela Sampaio, o evento soma bastante às atividades que os profissionais vão desenvolver. “É um evento que busca uma maior interação, integração, comunicação e independência das pessoas com TEA, proporcionando mais qualidade de vida a estes e seus familiares. Para nós profissionais é uma grande oportunidade de aprender mais, trocar experiências e levar o aprendizado ao nosso ambiente de trabalho”, explicou.

O evento também teve o objetivo de projetar a capitação de recursos para a manutenção dos atendimentos gratuitos das crianças Autistas em tratamento nas instituições e também como o maior instrumento de expansão da informação e estudo sobre o Autismo no âmbito do conhecimento.

