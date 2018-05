Profissionais de União participam de encontro sobre Atenção Básica

União teve representação no Encontro Estadual para o fortalecimento da Atenção Básica, realizado entre os dias 24 e 25 de abril, em Teresina. Participaram do evento Nicole Alves de Sousa, do assessoramento em estratégia da Saúde da Família e também Maria do Socorro Silva, coordenadora de Atenção Básica do município. A Prefeitura Municipal de União, por meio da Secretaria de Saúde, deu total apoio à participação das profissionais.

O encontro teve o objetivo de construir coletivamente uma agenda de fortalecimento da Atenção Básica nos territórios, identificando os principais desafios para concretização de uma Atenção Básica resolutiva e capaz de ordenar a Rede de Atenção à Saúde e coordenar o cuidado, propondo estratégias de superação destes, de forma colaborativa e ampliada.

Durante o evento, as profissionais de União e outros municípios participaram de atividades, exposições, debates e oficinas temáticas. Nicole Alves falou sobre a importância do evento. “Foi uma oportunidade de ampliarmos o nosso conhecimento, trocarmos informações com os demais profissionais que lá estavam e com isso trazer esses benefícios para o nosso trabalho aqui em União”, informou.

Ascom