Profissionais da Ação Social participam de treinamento sobre o SICON

Servidores municipais que atuam na Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC) participaram de treinamento sobre o Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família (SICON). O treinamento foi realizado na manhã desta segunda-feira (22), na sede da SEMASC.

Com o treinamento, os participantes aprendem a desempenhar as principais ações no Sicon a partir do estudo de casos. Saberão identificar os perfis do sistema e o que cada um deles permite realizar; registrar recursos; fazer consultas sobre benefícios e condicionalidades; incluir a família no acompanhamento familiar; providenciar a interrupção temporária; iniciar e avaliar um recurso.

A secretária, Martina Cavalcante, destacou a importância do treinamento. “Essa capacitação permite que os profissionais trabalhem no sistema com mais facilidade. Dessa forma, aperfeiçoamos o monitoramento das condicionalidades de saúde e educação e o atendimento aos beneficiários dos programas sociais em União”, destaca.

Ascom