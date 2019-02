Professores participam de Encontro Pedagógico 2019

Iniciou na noite desta quinta-feira (31) o Encontro Pedagógico 2019. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), e visa promover mais conhecimento, troca de informações e consequentemente melhorar a qualidade do ensino ofertado na rede municipal.

Centenas de professores participaram da solenidade, realizada na quadra do Patronato Maria Narciso e Colégio Irmã Maria Eugênia (PCIME). O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; o secretário de Educação, Marcone Martins; o secretário de Agricultura, Amaury Rachid; a capitã da Polícia Militar, Márcia Geane e vários servidores municipais também prestigiaram o evento.

O secretário de Educação, Marcone Martins, ressaltou as conquistas alcançadas pela educação nos últimos dois anos. “É notável que avançamos bastante! Tem sido um trabalho focado e planejado que visa a melhoria da qualidade da nossa educação, vista também uma melhor valorização dos nossos servidores e já estamos vendo os frutos. Conquistamos o melhor IDEB da nossa história no ano passado e estamos trabalhando para vencer as próximas metas”, disse.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, também se pronunciou durante o evento. “Todos sabem do carinho e respeito que eu tenho pela educação do nosso município. Estamos trabalhando bastante em busca de avanços em todos os setores, mas em especial a nossa Educação e Saúde. É motivo de orgulho ver que estamos colhendo frutos e isso é resultado do trabalho dos educadores e dos servidores envolvidos. Vamos continuar avançando e buscando formas de valorizar ainda mais os servidores e melhorar mais a qualidade do nosso ensino”, pontuou.

Ao final da solenidade, o professor e consultor empresarial Mury Campos ministrou palestra motivacional com temas focados na qualidade da educação. O encontro segue até esta sexta (01) com atividades na U. E. Padre Luís Brasileiro e no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União.

Ascom