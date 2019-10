Professores de União recebem formação para aplicação de avaliação do SAEB

Gestores, secretários de Educação e professores de todo o Brasil são os responsáveis por dar o pontapé inicial no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2019. O Saeb é a maior e mais antiga ferramenta utilizada para avaliar a qualidade da educação básica brasileira.

Em União, os professores estão passando pela formação para a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que tem como objetivo avaliar a qualidade da educação praticada no país.Com o Saeb é possível fazer um retrato da educação básica nacional.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique falou sobre os avanços da Educação unionense. “Temos um grande compromisso com a nossa Educação e por isso buscamos investir na qualidade do ensino ofertado. Isso reflete nos resultados, que já são perceptíveis pela população. Essa equipe está se preparando para desempenhar um papel importante que é a avaliação do SAEB com os estudantes unionenses”, disse.

O secretário de Educação, Marcone Martins, falou da importância da formação e da avaliação. “Nossa equipe está empenhada em alavancar os resultados da nossa educação aqui no município e sabemos que isso colabora diretamente com a educação do nosso país. Então esta formação é importante para os professores, diretores e também aos estudantes”, disse.

Os testes direcionados aos alunos começarão a ser aplicados nas escolas, no dia 21 de outubro. As avaliações de português e matemática serão para todos os estudantes de 5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. Para preservar a comparabilidade e a série histórica do Saeb, o conteúdo será baseado na matriz vigente.