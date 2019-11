Professores de União participam de ciclo de formação sobre a BNCC

Nesta terça-feira (26) a Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou mais um ciclo de formação, desta vez com professores da rede municipal de ensino. Outro ciclo já havia sido realizado no dia 14 de novembro com outros servidores da Educação.

A formação levou aos profissionais mais conhecimentos sobre a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.

O ciclo de formações aconteceu em escolas da zona urbana e rural do município, entre elas: Creche Tio Carlos, U. E. Maria de Lourdes Craveiro, U. E. Clívia Boa Vista, U. E. José Ricardo (Divinópolis) e U. E. Antonio Medeiros (David Caldas).

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, parabenizou os profissionais da educação que participam das formações. “A nossa Educação hoje é um exemplo para muitas outras cidades e isso é uma conquista nossa, dos professores, diretores e de toda a população. Esta formação vai trazer mais conhecimento e ampliar a capacidade de cada um desses profissionais. Nossa Educação segue de parabéns!”, disse.

O secretário de Educação, Marcone Martins, destacou a importância da formação. “É mais uma oportunidade de qualificação para os nossos profissionais. A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Queremos que União siga avançando na qualidade do ensino e este é o caminho”, disse.