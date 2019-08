Procissão, aulão de dança e show com Astro Rei marcam abertura do festejo

Este ano os festejos de São Raimundo Nonato iniciaram na noite da terça-feira (20), com procissão até a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, seguida de missa.

Na noite de ontem (21), novena e leilão marcaram a programação religiosa da festividade e em seguida os participantes do evento puderam prestigiar o show musical com o cantor Fernando Silva, popularmente conhecido como ‘Astro Rei’.

Paralelo ao show musical, dezenas de pessoas aproveitaram para praticarem exercícios físicos e aprenderem mais sobre a arte da dança no Parque Beira Rio. É que na ocasião foi realizado o Aulão de Dança, com educadores físicos das Academias de Saúde do Município.

Quem passou pela praça Barão de Gurgueia também prestigiou as barraquinhas de comidas e bebidas e as barracas institucionais do município, que ofertaram informações e alguns serviços.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve participando do evento.

AULÃO DE DANÇA

PROCISSÃO

FESTEJOS NA PRAÇA