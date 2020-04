Primeiro caso de Covid-19 é confirmado em União

União teve o seu primeiro caso de Covid-19 (Coronavírus) confirmado neste domingo (18). A notícia foi dada pelo prefeito, Dr. Paulo Henrique, através de um vídeo nas redes sociais.

O prefeito reforçou sobre as medidas de prevenção do contágio pelo vírus e destacou novamente a importância de se seguir as recomendações das autoridades em Saúde. "Sabíamos dessa possibilidade por conta da proximidade do nosso município com Teresina, por isso sempre pedimos os cuidados preventivos, o isolamento social, o distanciamento de 2 metros, o uso de máscaras, a lavagem das mãos com sabão e o uso de álcool 70%. Vamos continuar com esses cuidados, não é motivo para ficarmos apavorados, peço que sejamos mais rigorosos nesse momento", disse o gestor.

De acordo com o prefeito, o paciente encontra-se isolado em sua residência e está sendo monitorado pelas equipes de Saúde do município.