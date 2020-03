Prefeitura suspende aulas, atividades e eventos pelos próximos 15 dias

A Prefeitura Municipal de União publicou na manhã de hoje (17) o decreto municipal Nº 15/2020, que cita a suspensão de eventos de qualquer natureza que exijam licença do poder público municipal, de atividades coletivas ou eventos em locais fechados com aglomeração de pessoas e também das aulas das escolas da rede municipal de ensino. A suspensão passa a valer nesta quarta-feira (18) e segue pelos próximos 15 dias.

O decreto cita que a suspensão das aulas deve ser compreendida como recesso/férias e que os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação após o retorno das aulas.

O Hospital Municipal de União funcionará para atendimentos de urgência e emergência normalmente.

De acordo com o decreto, a medida visa à prevenção contra a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), levando em consideração as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Governo do Estado do Piauí, da APPM, da Undime e demais órgãos oficiais para que se reduza o ciclo de transmissão.

A prefeitura informa que as demais atividades administrativas estão mantidas das 8h às 13h.

“A gestão sempre preza pela segurança do nosso povo, por isso, em obediência às normas de segurança orientadas pelos órgãos de saúde, estamos tomando as medidas necessárias para resguardar a população e evitar o contágio e proliferação do Covid-19. Contamos com a compreensão e colaboração de todos”, afirma o prefeito Dr. Paulo Henrique.