Prefeitura segue com obras de asfaltamento, desta vez no Bairro Cruzeiro

Realizando o sonho de muitas famílias que ali residem, a Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria de Obras, iniciou na tarde desta quinta-feira (22) às obras de pavimentação asfáltica na Rua Quintino Bocaiuva, uma das principais vias do Bairro Cruzeiro. A obra é fruto de parceria entre a Prefeitura Municipal de União, Governo do Estado e o deputado Georgiano Neto.

A obra era bastante aguardada pelos moradores do bairro que há muito tempo reivindicavam melhorias. “É uma satisfação enorme poder honrar mais um compromisso feito com a população unionense. Levar esta obra ao Bairro Cruzeiro e demais ruas da cidade é levar mais comodidade, mais mobilidade e melhorar a infraestrutura em nosso município”, disse o prefeito, Dr. Paulo Henrique.

As obras de asfaltamento já foram realizadas na Rua São Paulo e Rua José Moita, ambas no Bairro São Sebastião e agora seguem no Bairro Cruzeiro. Posteriormente outras ruas também vão estar recebendo as obras.

