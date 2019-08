Prefeitura realizou oficina de planejamento da Saúde

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã desta terça-feira (13), a Oficina de Planejamento Estratégico Situacional da SMS, no Hospital Municipal de União. O encontro reuniu profissionais da Saúde e abordou o tema “Pode parecer impossível, até que seja feito!”.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique esteve marcando presença no evento e falou aos participantes. “A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, vem buscando diariamente levar mais qualificação para os colaboradores, e assim fornecer um melhor atendimento à população. Queremos fortalecer essa equipe e fazer um trabalho mais eficaz para o povo de União”, declarou.

O secretário, Narcizo Chagas, que assumiu recentemente a pasta, também falou sobre a importância do encontro. “Estamos fazendo uma avaliação da situação da Saúde e buscando trabalhar em cima de todas as demandas que estão sendo identificadas. Este encontro é uma oportunidade de conhecimento, troca de informações e fortalecimento do nosso trabalho”, citou.

Ascom