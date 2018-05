Prefeitura realiza serviços de limpeza no Cemitério Municipal

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Obras realiza serviços de limpeza no Cemitério Municipal nesta sexta-feira (11). Beto Lobão esteve por lá acompanhando e coordenando os trabalhos da equipe no local.



Na oportunidade o secretário, Cícero Cunha, ressaltou os trabalhos de limpeza que vem sendo realizados. “Estamos buscando aperfeiçoar cada vez mais a limpeza pública de União. Estamos organizando as equipes no sentido de intensificar e para isto esperamos contar também com a colaboração da população. Após o período chuvoso o cemitério ficou cheio de matos e estamos realizando esta limpeza para que o mesmo esteja apto a receber os visitantes”, informou.

Ascom