Prefeitura realiza serviços de limpeza e roço no estádio municipal

A Prefeitura Municipal de União, através de um esforço conjunto das secretarias de Esportes, Obras e Agricultura, realizou mais uma vez a limpeza do Estádio Municipal Dr. Sergisnando Alencar.



O local está sediando jogos da Copa LUNESPO e já tinha sido limpo no início da competição. Agora, recebe novamente os cuidados de rebaixamento do gramado e roço nas laterais para deixar o ambiente mais propício a prática do futebol, trabalho de árbitros e gandulas, e para a permanência dos torcedores que acompanham os jogos da competição que já está chegando à fase decisiva.

Os secretários França (Esportes), Amaury Rachid (Agricultura) e Cicinha (Obras), estiveram acompanhando os trabalhos de limpeza de perto. De acordo com França, com a limpeza, os torcedores terão mais comodidade, assim como as equipes que vão participar dos próximos jogos. “O mato cresceu de forma rápida e prontamente resolvemos, nesta parceria entre as secretarias municipais, está garantido um ambiente mais limpo e propicio para continuar sediando a competição”, destacou.

Ascom