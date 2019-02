Prefeitura realiza mutirão de limpeza e reparos no Parque Beira Rio

Atendendo a solicitações da população e prezando pela conservação dos espaços públicos, a Prefeitura Municipal de União, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está realizando um mutirão de limpeza e reparos no Parque Beira Rio.



De acordo com o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, o local receberá em breve uma total revitalização. “A gestão está pleiteando recursos através de um projeto que garantirá uma revitalização total do parque, com reformas e melhorias. Mas antes disso, já iniciamos, através da equipe da Secretaria de Obras, os trabalhos de limpeza e alguns reparos mais urgentes”, explicou.

O secretário, Anderson Jardiel, esteve no local acompanhando os trabalhos e informou que os profissionais da limpeza estão realizando serviços de capina, roço, poda das árvores e que deslocou um profissional que vai fazer serviços de solda para recuperar algumas telas e outras partes da estrutura que estavam danificadas. “O parque é um local de lazer da população. Esse mutirão vai garantir uma melhoria no ambiente, mas a Prefeitura está buscando mais recursos para melhorar ainda mais a estrutura do local”, destacou.

Ascom