Prefeitura realiza formação com motoristas e monitores do transporte escolar

Com o objetivo de melhorar o transporte escolar dos alunos da rede municipal, a Prefeitura de União, através da Secretaria Municipal de Educação e em parceria com a Fundação Bastos realizou neste sábado, 16, a primeira Formação dos Motoristas e Monitores de transporte escolar.



O Secretário de Educação, Marcone Martins, explica que a figura do Monitor de Transporte Escolar é algo novo na educação de União. "O cuidador ou monitor de transporte escolar é a pessoa responsável pelas crianças durante a viagem de ida e vinda para a escola e a colocação desse responsável dentro do ônibus escolar faz parte do processo de nucleação das escolas de União. O cuidador é uma pessoa escolhida pelos pais dos próprios alunos", explica o secretário.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, esteve presente na formação e conversou com os participantes, explicando a importância da qualificação. “Nosso objetivo vai além de oferecer um transporte de qualidade para os estudantes do município, queremos profissionais preparados e aptos a exercerem suas funções, que neste caso é transportar alunos e professores com segurança”, disse.

O secretário Marcone Martins informou ainda que a formação se faz importante para uma melhor relação entre motorista, cuidador e alunos e, também, enriquece o currículo do motorista que passa a ter mais um certificado de qualificação profissional.

Ascom