Prefeitura realiza entrega de uniformes para campeões do futsal

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Esportes realizou no último sábado (16) a entrega de 10 uniformes padronizados para os atuais campeões e vice-campeões unionense de futsal.



Os campeões de cada categoria receberam camisa, calção e meiões nas cores e nome do time. Os vice-campeões receberam as camisas, também, padronizadas. Quem realizou a entrega foi o secretário, França, que esteve também representando o prefeito, Dr. Paulo Henrique.

Para o Secretário, agora o momento é de sentar com os dirigentes e pensar as próximas competições. "Estamos muito satisfeitos em fazer essa entrega. Devido a entraves comuns em administração pública, não foi possível fazer a entrega logo após o fim da competição. Mas, agora, cumprimentos nosso compromisso e já podemos nos reunir com os dirigentes e pensar nas próximas competições. O material é muito bom e estou muito feliz em cumprir essa obrigação", explicou o secretário França.

Ascom