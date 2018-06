Prefeitura realiza entrega de enxovais para gestantes

A Prefeitura Municipal de União realizou, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), a entrega de vários kits de enxoval para futuras mamães que fazem parte do grupo “Mamãe Feliz, Bebê Sorridente”, atendido pelo CRAS II.



A entrega aconteceu durante encontro com o grupo, que contou ainda com palestra do psicólogo Jaelton Jakson, explanando sobre a missão de ser mãe. As gestantes são acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF.

A secretária municipal, Martina Cavalcante, explicou como funciona o trabalho com as gestantes. “O grupo realiza encontros mensais, onde as futuras mamães participam de palestras sobre gestação, cuidados com o bebê, entre outros e ao final do acompanhamento elas são agraciadas com o kit enxoval. Para nós é muito satisfatório poder acompanha-las, compartilhar experiências e informações que certamente serão de grande valor para a vida inteira”, declarou.

KIT ENXOVAL

O kit enxoval é um benefício eventual de natalidade, assegurado pelo artigo 22 da Lei número 8.742, da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), entregue às gestantes em situação de vulnerabilidade social. Para ter acesso ao kit enxoval é necessário que a gestante faça o pré-natal, esteja inserida no Cadastro Único e frequente os grupos de acompanhamento do Cras.

Ascom