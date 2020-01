Prefeitura realiza construção de passagem molhada no Alto São José

Atendendo uma reivindicação da comunidade Alto São José e região, a prefeitura municipal de União está executando a obra de construção de uma passagem molhada na estrada que liga para comunidade.

A passagem pelo local estava bastante dificultada, após o mesmo ter rompido por conta das chuvas. A gestão, por meio da Secretaria de Obras, está trabalhando a todo o vapor para solucionar definitivamente o problema.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, esteve no local conferindo de perto o andamento dos trabalhos. "Com esta obra estaremos dando solução a este problema e beneficiando a região, que terá mais acesso. É uma via importante, que liga para outras comunidades também. Viemos conferir de perto os trabalhos", disse.