Prefeitura realiza chamada pública para artesãos do município

Realizou-se na última quinta-feira (12) a chamada pública com artesãos e oficineiros interessados em ministrar cursos para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e para os beneficiários do Bolsa Família no município. A chamada pública foi realizada pela prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC).



Para a secretária, Martina Costa, a chamada pública é uma forma mais justa de oferecer oportunidades aos filhos da terra. “Estamos felizes com a chamada pública, é uma forma justa de chamar as pessoas. Publicamos o edital onde qualquer pessoa pode participar. É uma chamada para os artesãos e oficineiros de União. Todos esses artesões vão passar por uma seleção que analisará a qualificação e com são beneficiados os artesãos e beneficiários do Bolsa Família de União, pois é uma oportunidade também de geração de emprego e renda.”, destaca.

O advogado e coordenador do setor de licitação da Prefeitura, Dr. Walber Coelho, explicou aos presentes como funcionará a chamada. “Neste primeiro momento orientamos os participantes, mas vamos fazer uma analise curricular de documentos para que as pessoas que tenham essas habilidades possam estar fazendo treinamentos e capacitando as pessoas de União”, explicou.

Após a chamada pública, serão ofertados cursos de confecção de bolsas, rede, corte e costura, cabeleireiro, manicure, arte em cerâmica, pintura (em parede, telas, telhas) além de outros cursos e oficinas.

Ascom