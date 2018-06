Prefeitura realiza ajustes e reposição de lâmpadas de iluminação pública

A Prefeitura Municipal de União está realizando, através da Secretaria de Obras, mais uma etapa de reposição de lâmpadas e ajustes na iluminação pública por várias ruas do município.



Pra o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, a manutenção da iluminação, além de ser um direito, garante mais segurança. “Ter ruas iluminadas é um direito de todo cidadão. Sabemos que isso também contribui para a melhoria da segurança e o bom deslocamento dos unionenses, por isso estamos trabalhando para garantir a manutenção da nossa iluminação por toda a cidade”, explica.

Em alguns casos a reposição de lâmpadas é realizada através de mutirões, pois é necessário trazer o maquinário específico para realizar o trabalho, como explica o responsável pelo setor de iluminação pública, Anderson Jardyel. "Qualquer cidadão pode procurar a Secretaria e relatar problemas de iluminação pública e a reposição de lâmpadas será feita. No entanto, nos locais de postes mais altos, como em avenidas, precisamos de um Caminhão Muck que é específico para esse trabalho. Este veículo a gente só dispõe através de solicitação e quando ele está disponível, o que pode ocasionar certa demora. No mais, a Secretaria de Obras procura resolver com rapidez", explica.

Ascom