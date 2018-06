Prefeitura realiza ação em alusão ao Dia Contra o Trabalho Infantil

No dia 12 é comemorado o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil. Em União, a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), CREAS e CMDCA e Conselho Tutelar realizou uma mobilização para conscientizar a população.



Organizadores estiveram na Praça no Centro de União, percorreram lugares movimentados como casas lotéricas, Sindicato Rural e Mercado Municipal distribuindo material informativo e esclarecendo o que vem a ser o trabalho infantil.

Lidiane Mendes, Coordenadora do Creas e Aepeti, explica que não dá para confundir atividades de responsabilidade com trabalho infantil. "Estamos trabalhando a conscientização e explicando o que é trabalho infantil e o que é responsabilidade. Fazer atividades de casa como encher uma garrafa, não é trabalho infantil. Trabalho infantil é, por exemplo, deixar uma criança sozinha em casa cuidando de outra, trabalhar de roça", explica a Coordenadora.

A secretária municipal, Martina Costa, falou da importância das ações. “Infelizmente o trabalho infantil ainda é uma realidade muito presente aqui no nosso município e no mundo inteiro. É preciso investir em mais ações de conscientização para combater esse problema e é preciso abraçar a causa. Estamos percorrendo vários locais aqui em União realizando este trabalho que é de grande importância. A prevenção é o melhor caminho”, destaca.

De acordo com a SEMASC, as atividades serão estendidas para as escolas e para Povoados como Novo Nilo e David Caldas.

Ascom