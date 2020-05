Prefeitura publica novo decreto regulamentando o funcionamento do comércio

Considerando o agravamento da crise de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19 (Coronavírus), inclusive com o crescimento do número de infectados com a doença em União, o prefeito Paulo Henrique assinou novo decreto que regulamenta o funcionamento do comércio em União, decretando o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais, de serviços e industriais, bem como as atividades de construção civil, enquanto durar a pandemia do coronavírus.

“Estamos adotando todas as medidas preventivas orientadas pelos órgãos de saúde na tentativa de barrar a disseminação do vírus. Infelizmente, o fechamento do comércio é necessário, pois o vírus se espalha muito facilmente. As equipes da saúde e da vigilância sanitária estão trabalhando diariamente para fiscalizar todos os estabelecimentos, orientando as pessoas sobre as formas de prevenção. Mas precisamos da colaboração de cada um, pois essa luta é de todos nós”, explica Paulo Henrique.

A suspensão não se aplica a supermercados e mercearias; farmácias e drogarias; distribuidoras de gás; lavanderias; padarias (ficando proibido o consumo de alimentos no local); postos de combustíveis (que devem funcionar de 7h às 19h, com a suspensão das lojas de conveniência); distribuidoras de energia elétrica, água, saneamento básico, limpeza urbana e coleta de lixo; hotéis (com atendimento exclusivo dos hóspedes); serviços de telecomunicações e processamento de dados; fabricação de sabão, detergente, produtos de limpeza e higiene pessoal; serviços de segurança, vigilância e higienização; indústrias de produção de álcool e açúcar; bancos (respeitando o limite de distanciamento social).

Em caso de descumprimento do decreto, aplicam-se sanções aos proprietários dos estabelecimentos comerciais, sendo elas: multa, interdição total de atividades e cassação de alvará de funcionamento.