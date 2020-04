Prefeitura prorroga atendimento presencial sobre o auxílio emergencial

A Prefeitura Municipal de União está prorrogando o atendimento presencial para que a população tenha acesso e tire dúvidas sobre o benefício do auxílio emergencial e sobre outros programas e benefícios do Governo Federal.

O serviço é disponibilizado através de uma parceria entre as secretarias de Educação, Ação Social e Cidadania e Saúde, após determinação do prefeito Dr. Paulo Henrique.

“Implementamos o serviço por conta das dificuldades que muitos usuários, especialmente os mais carentes, estão tendo para acessar as plataformas digitais disponibilizadas pelo Governo Federal. Com isso, organizamos pontos estratégicos com profissionais especializados para ajudar a população neste sentido”, disse o gestor.

Além de tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial, a gestão vem realizando a distribuição de máscaras e levando informações e orientações para a população sobre as medidas de prevenção e enfrentamento ao Covid-19 (Coronavírus).

O atendimento acontecerá de segunda à sexta-feira (exceto feriados), de 08 às 12h.

Veja os locais de atendimento:

ZONA URBANA: SEGUNDA À SEXTA (8h - 12h)

- CRAS

- U.E. BENEDITO MOURA - BAIRRO SÃO JUDAS.

- U.E. CLIVIA BOAVISTA - BAIRRO SÃO PEDRO.

ZONA RURAL: QUARTA E QUINTA (8h - 12h)

- U.E. ABSALÃO RODRIGUES

- U. E ANTONIO MEDEIROS

- U.E. CAMILO JOSÉ DOS REIS

- U.E. CORONEL GERVÁSIO