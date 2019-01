Prefeitura paga reajuste do piso salarial e 1/3 de férias para professores

A Prefeitura Municipal de União efetuou nesta quarta-feira (30) o pagamento dos vencimentos referentes ao mês de janeiro dos professores do município já reajustado de acordo com o novo piso nacional do magistério, um fato inédito. Além do pagamento do salário, a Prefeitura também realizou dentro do prazo o pagamento de 1/3 das férias.



O secretário de Educação, Marcone Martins, informou que esta é uma das demonstrações da gestão para a valorização dos servidores. “É mais uma ação realizada pela nossa gestão para a valorização dos nossos educadores e servidores. A Prefeitura tem mantido o pagamento dos efetivos sempre dentro do prazo e a Educação começa 2019 com o pé direito!”, destacou.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, informou que outros benefícios ainda serão realizados pela gestão. “Estamos firmes no proposito de promover melhorias na qualidade do nosso ensino e sabemos que para isso é preciso valorizar o trabalho dos servidores. Estamos nos organizando e já começamos o ano com esta boa notícia e muitas outras virão!”, destacou.

Ascom