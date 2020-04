Prefeitura intensifica fiscalização e estabelecimentos são notificados

A Prefeitura Municipal está realizando fiscalização nos estabelecimentos que estão descumprindo as medidas de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19) citadas em decretos municipal e estadual. O trabalho está sendo realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária em parceria com a Polícia Militar.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, ressaltou a importância da fiscalização e fez o alerta para que a população fique em casa. “Infelizmente, muitas pessoas ainda não se deram conta da urgência do momento em que estamos vivendo. É importante que o maior número de pessoas fique em casa e só saia aqueles que realmente necessitem. A gestão está trabalhando para fazer valer o nosso decreto e com isso prevenirmos da melhor maneira o contágio pelo vírus”, disse o gestor.

Fiscalização é intensificada

As ações acontecem nas zonas urbana e rural do município. O secretário de Saúde Narcizo Chagas informou que, em Novo Nilo, 8 bares foram notificados. “Estivemos por lá com 2 viaturas e a presença de 6 policiais para cumprimento do Decreto 17/2020 e da Portaria Nº 08/2020 da Secretaria Municipal de Saúde”, disse.

Na zona urbana de União, a ação foi mais intensa, onde 52 estabelecimentos foram visitados e também receberam notificação.

Narcizo Chagas explicou que, em caso de desobediência, os estabelecimentos já notificados poderão ser multados, ter o alvará de funcionamento cassado e até mesmo serem interditados.