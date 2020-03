Prefeitura intensifica fiscalização a estabelecimentos que descumprem decreto

Profissionais da Saúde e da Vigilância Sanitária de União estiveram reunidos nesta terça-feira (31), na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para tratar sobre as medidas previstas em decretos do estado e do município. Na oportunidade, o secretário de Saúde, Narcizo Chagas, e a coordenadora do setor de vigilância sanitária, Márcia Pierott, repassaram algumas orientações para os agentes de endemias e fiscais da vigilância sanitária do município.



“Vamos intensificar o trabalho de fiscalização pela cidade. Repassamos para os agentes orientações de como proceder com donos de estabelecimentos que ainda permanecem abertos, indo contra os decretos vigentes”, explicou o secretário Narcizo Chagas. As medidas obedecem a Portaria 08/2020 da Secretaria Municipal de Saúde.

A coordenadora de vigilância Márcia Pierott também citou que o trabalho de orientação será realizado junto aos estabelecimentos e órgãos que continuarão funcionando. “Será um trabalho de orientação. Deixando claro que a responsabilidade de organizar as filas e os atendimentos internos nos bancos, comércios, supermercados são das empresas. Nossa tarefa é fiscalizar e tomar as providências cabíveis”, destacou.

Medidas

As abordagens serão realizadas com paciência e tolerância, com insistência educativa junto à população, porém de forma mais rígida nesse momento.

Aqueles que insistirem em descumprir aquilo que dizem os decretos serão notificados, multados e se persistirem será feita a cassação do alvará de funcionamento e licença ambiental (aos que se aplicam). A polícia militar dará o suporte necessário para que sejam cumpridas as determinações dos decretos.