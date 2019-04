Prefeitura garante realização de atendimentos no Hospital

Ao contrário do que algumas pessoas têm divulgado e propagado por meio de redes sociais na manhã desta quarta-feira (03). A Prefeitura Municipal de União tem garantido a realização de atendimentos de urgência no Hospital Municipal e nos Postos de Saúde do município.

Foi esclarecido, em outra oportunidade, sobre a dificuldade na contratação de médicos para o preenchimento dos plantões no Hospital. Mas a gestão, por meio da Secretaria de Saúde, tem garantido que a população seja atendida. “Estamos fazendo as triagens de forma normal e aqueles atendimentos mais simples, que podem ser resolvidos em Postos de Saúde, estamos encaminhando”, explicou a diretora, Nayana Portela. “As pessoas estão sendo atendidas normalmente, os casos mais graves que são realmente de urgência e emergência, estamos resolvendo aqui”, acrescenta.

PREFEITO ASSUME ATENDIMENTO

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, encontra-se no hospital desde cedo realizando atendimento junto ao médico plantonista. O gestor é cardiologista e está atendendo, de forma voluntária. “Estamos trabalhando para resolver e normalizar os plantões o quanto antes, enquanto isso ficarei dando assistência e cobertura. A falta de médicos é uma realidade vivida por muitos municípios. Hoje fiz questão de vir pessoalmente, como médico que sou, reforçar o atendimento e dar uma atenção especial aos pacientes”, destacou.

Dr. Paulo Henrique reafirmou ainda o compromisso da gestão com a Saúde. “União enfrenta dificuldades como todos os municípios. Não tem sido fácil, mas já avançamos bastante em relação à Saúde. Continuamos na nossa missão de buscar mais investimentos e promover mais qualidade de vida para a população”, pontua.

ALERTA PARA A POPULAÇÃO

Infelizmente pessoas ligadas a lados políticos adversários à gestão, estão agindo de má fé e utilizando as redes sociais para repassar uma imagem distorcida da realidade. Tais atitudes não contribuem em nada com o progresso e o desenvolvimento do município. Essas pessoas estão motivadas por seu desejo de retaliar a gestão e por seus interesses pessoais. É preciso que estejamos em alerta e busquemos a verdade dos fatos, antes de crer em tudo que é divulgado.





Ascom