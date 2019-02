Prefeitura esclarece informação sobre instalação de caixa d'água em creche

Em resposta à matéria publicada pelo Portal de União, informando que a Prefeitura teria enviado um “cascão de caixa d’água” para a Creche Tia Consuelo, na Vila Nova Conquista, a Prefeitura esclarece as informações repassadas de forma distorcida por este veículo de comunicação.



De acordo com o secretário de Obras, Anderson Jardiel, logo após o desabamento da Caixa D’água que abastecia a creche a secretaria recebeu a solicitação e foi até o local avaliar o que poderia ser feito para resolver o problema. “Estivemos por lá e encontramos uma forma de resolver com certa urgência o problema da falta de água para que as aulas pudessem iniciar tranquilamente”, disse.

O secretário informou que foi realizada uma ligação direta no poço existente na creche, que está abastecendo outras duas caixas de água já existentes na creche. “Com isso o abastecimento está normal, sem problemas e garantindo o funcionamento da creche”, explica.

“Infelizmente algumas pessoas publicam informações distorcidas, por terem visto uma caixa de água lá na Creche (que inclusive já foi retirada do local), eles acharam que a mesma seria utilizada. Mas o que aconteceu foi isso, ligamos direto no poço para normalizar o abastecimento enquanto resolvemos em definitivo a instalação de uma nova Caixa D’água”, explicou.

Ascom