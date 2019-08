Prefeitura empossa novos secretários e nova gestão do hospital

Durante solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (1º de agosto), a Prefeitura Municipal de União deu posse a dois novos secretários municipais e empossou também a nova diretora do Hospital Municipal Dr. José da Rocha Furtado.

As pastas da Cultura/Turismo e Saúde contam agora com novos gestores. Narciso Chagas, especialista em Gestão de Saúde, que era diretor do hospital assumiu como Secretário Municipal de Saúde. Maurício Reis assume a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a psicóloga Thayrine Pimentel também assumiu a diretoria do Hospital Municipal.

Durante o discurso, o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, informou que com as mudanças a gestão deve avançar e obter novas conquistas. "O Narciso já mostrou seu desempenho no hospital e queremos realizar um trabalho mais intenso na Saúde. Thayrine também é uma excelente profissional e acreditamos que ela dará continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado. O Maurício também tem a sua bagagem e poderá somar bastante com a nossa Cultura e Turismo", disse o gestor.

Os novos secretários aproveitaram para agradecer a oportunidade. "Quero atuar com muita dedicação, usando conhecimento adquirido para deixar um legado na cultura e no turismo de União", declarou Maurício Reis.

"Agradeço ao Dr. Paulo Henrique pela confiança e quero dizer que, assim como no hospital, terei dedicação e disponibilidade total para atuar na Secretaria de Saúde. Temos muitas metas a cumprir e vamos trabalhar ativamente", disse Narciso Chagas.

Thayrine Pimentel encerrou as falas citando o trabalho que realizará. "Queremos dar continuidade ao que o Narciso já vinha fazendo e ter também essa dedicação integral para que o hospital continue evoluindo", destacou.

Outras mudanças

O prefeito anunciou, na ocasião, que outras duas mudanças serão realizadas nos próximos dias. "O França, que é atual secretário de Esportes e sempre foi empresário vai assumir a Secretaria do Desenvolvimento. Sabemos da dedicação dele e acreditamos que ele vai fazer um grande trabalho. A professora Suely Medeiros assumirá a pasta dos Esportes", disse o gestor.

A data para a posse dos demais secretários será divulgada em breve.