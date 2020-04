Prefeitura distribui kits de alimentação para famílias de alunos

Começou na manhã desta terça-feira (07) a distribuição de kits de alimentação, provenientes dos produtos da merenda escolar que estavam em estoque no Depósito da Merenda Escolar da Prefeitura de União. O benefício atenderá centenas de famílias de alunos que estão em situação de vulnerabilidade social no município.

A distribuição foi autorizada pelo prefeito Dr. Paulo Henrique, que determinou que os produtos da alimentação fossem transformados em cestas e entregues às famílias. A entrega está sendo realizada em algumas das escolas da rede municipal, através da equipe da Secretaria Municipal de Educação.

“A medida é uma forma de atender as famílias carentes que precisam de auxílio no período da pandemia. Os produtos estavam guardados no depósito e determinamos a sua distribuição, já que os alunos não estão frequentando a aula e esses alimentos são essenciais para a saúde deles. E estamos fazendo isso respaldados por lei. Inicialmente, são 1500 cestas básicas que estão sendo distribuídas de forma organizada pela equipe e se essa situação da pandemia durar por mais tempo, vamos encontrar formas para distribuir mais cestas básicas para as famílias carentes”, afirma Dr. Paulo Henrique.