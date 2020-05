Prefeitura desenvolve plano de combate ao Covid-19 em União

A Prefeitura Municipal de União, por meio das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, vem colocado em ação um plano de combate ao Covid-19 (Coronavírus).

Os trabalhos estão sendo intensificados por toda a cidade, através de ações desenvolvidas pelas equipes das secretarias e Vigilância Sanitária, com apoio também da Polícia Militar.

Para o prefeito, Dr. Paulo Henrique, o plano reforça as medidas preventivas no município. "Todo cuidado é essencial neste momento. A gestão está focada nas ações e medidas de combate e enfrentamento ao vírus. Infelizmente, o número de casos está crescendo em União e aproveitamos para reforçar sobre a importância do isolamento social e das medidas de higiene e prevenção que devem ser adotadas", disse.

Ações de combate ao Covid-19 em União

✅Distribuição de máscaras nos locais de grande aglomeração de pessoas, como bancos e lotéricas

✅Instalação de um setor no HMU destinado somente para tratar síndromes respiratórias (COVID-19)

✅Distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade

✅Distribuição do kits de merenda escolar para famílias de alunos vulneráveis

✅Desinfecção de locais públicos onde a movimentação de pessoas é grande

✅Disponibilização de atendimento psicológico por telefone

✅Intensificação da fiscalização por parte da vigilância sanitária

✅Atendimento presencial na zona urbana e rural para acesso à plataforma de auxílio emergencial e tira-dúvidas