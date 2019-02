Prefeitura decreta luto oficial pela morte de Chico Teófilo

A Prefeitura Municipal de União, através do prefeito municipal, Dr. Paulo Henrique, decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-vereador Chico Teófilo.



O decreto foi publicado nesta segunda-feira (04) no Diário Oficial dos Municípios e cita os preciosos trabalhos prestados por Chico Teófilo à comunidade unionense no decorrer de sua vida como vereador e cidadão.

União se despediu do vaqueiro no último sábado (02), que faleceu com 67 anos de idade. Além de vereador do município, Chico Teófilo também foi o criador do Coral dos Vaqueiros de União (conhecido nacionalmente), fundou a AVAU (Primeira associação de vaqueiros do Brasil), ajudou a fundar o Sindicato dos Servidores Públicos de União (SSPU) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em União.

Ele também organizava anualmente a procissão dos vaqueiros, que acontece tradicionalmente no dia 29 de agosto, dentro da programação dos festejos de São Raimundo Nonato e uma vaquejada que era realizada em sua fazenda.

Ascom