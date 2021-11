Prefeitura de União inaugura reforma das quadras do Parque Beira Rio

Constantemente reivindicado pela população e promessa de campanha do prefeito Gustavo Medeiros, a Prefeitura de União (PI), por meio da Secretaria Municipal de Esportes, inaugurou nesta quinta-feira (4/11) as obras de revitalização das quadras poliesportivas do Parque Beira Rio.

O local, que havia sido abandonado pela gestão anterior, foi reformado e uma pista de corrida foi construída partindo da academia da saúde, os banheiros receberam pinturas, novos chuveiros, pisos e vasos sanitários.

As quadras foram reestruturadas, receberam novas traves, demarcações, redes, areia e iluminação de leds.

Como forma de marcar simbolicamente o fato, a gestão organizou partidas de diferentes modalidades esportivas, como: Vôlei, Futevôlei e Futsal.

