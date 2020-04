Prefeitura de União decreta o uso de máscaras em prevenção ao Covid-19

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, assinou no dia 22 de abril o decreto Nº 25, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção fácil, como medida adicional necessária ao enfrentamento ao Covid-19 no município.

O decreto considera o agravamento da crise de saúde pública em consequência da pandemia infecciosa viral respiratória, causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

"Esta é mais uma medida para que possamos prevenir o contágio pelo Covid-19 (novo Coronavírus) em nossa cidade. Já temos dois casos confirmados da doença e todo o cuidado neste momento é mais do que necessário. Peço à população que siga as recomendações da Saúde em relação a prevenção da doença e informo que continuaremos reforçando as medidas preventivas em nossa cidade", destacou o gestor.

Com isso, fica decretado em todo o âmbito municipal o uso obrigatório de máscaras de proteção facial confeccionadas de acordo com a orientação do Ministério da Saúde. A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada com amigos, familiares e outros. A gestão também informa que as orientações para a confecção de máscaras estão disponíveis no site do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br).

Os estabelecimentos, órgãos e instituições de trabalho deverão oferecer, obrigatoriamente, as máscaras de proteção de tecido. Em caso de descumprimento, órgãos e instituições poderão sofrer as penalidades aplicáveis.