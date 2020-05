Prefeitura convoca fornecedores de materiais de prevenção ao COVID-19

A Prefeitura de União lançou, nesta quarta-feira (6), edital de convocação de fornecedores (pessoas jurídicas e pessoas físicas) para apresentarem propostas para o fornecimento de materiais e equipamentos de proteção individual (EPI) para atender as medidas de prevenção ao COVID-19 (Coronavírus) no município. Entre os equipamentos e materiais a serem adquiridos estão: álcool em gel, luvas, macacões de proteção, máscara, óculos de proteção, termômetros, entre outros.

De acordo com o prefeito Paulo Henrique, todo o processo está sendo feito de forma a dar transparência ao uso dos recursos recebidos para o combate à pandemia do Coronavírus. “Estamos publicando o edital para atrair o maior número de empresas possível para que possamos adquirir os materiais e equipamentos com o menor preço, pois com a maior procura por esses materiais, as empresas tendem a cobrar um valor mais alto por eles”, afirma.

Os fornecedores poderão apresentar propostas através do e-mail [email protected], sendo que para efeitos de cotação serão consideradas as propostas apresentadas nas 48h subsequentes a apresentação desse aviso. O edital será amplamente divulgado pelos meios de comunicação, bem como disponível no site da Prefeitura de União.

Confira o edital na íntegra.