Prefeitura convoca aprovados em Teste Seletivo

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), informa sobre a convocação das candidatas aprovadas em Teste Seletivo realizado, para assumirem o cargo de Merendeira.

São elas:

ADRIANA SILVA SOUSA

MARIA DO ESPÍRITO SANTO REIS

TAÍS MARIA DA SILVA SANTOS

As seletistas devem dirigir-se imediatamente à Secretaria Municipal de Educação (SEMED) com a documentação exigida no edital para a realização da devida lotação.