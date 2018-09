Prefeitura confirma Avine Vinny no aniversário de emancipação

Dia 17 de setembro União comemora 165 anos de emancipação política. Para marcar a data tão importante para a história do município, a Prefeitura Municipal está organizando uma programação de atividades e também apresentações artísticas e culturais.



Na manhã desta segunda-feira, às 11h, o prefeito Dr. Paulo Henrique Costa, concedeu entrevista na Rádio Vanguarda FM, onde anunciou a programação de shows que vão acontecer no domingo (16). De acordo com o gestor, a festa que terá início às 20h, terá as seguintes atrações:

GLAUBER FERRARI

HALLYSON E BALADA DE LUXO

AVINE VINNY

Além disso, outros detalhes da programação ainda serão divulgados ao longo da semana. “Faremos a festa no domingo (16), com queima de fogos e uma vasta programação que ainda anunciaremos nos próximos dias”, destacou.

Ascom