Prefeitura assina convênio para aquisição de nova ambulância

Na manhã desta terça-feira (10) o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique e a secretária municipal de Saúde, Dra. Anne Costa, estiveram na sede da Secretaria Estadual de Saúde (SESAPI) em reunião com o secretário, Florentino Neto e com os deputados Georgiano Neto (dep. Estadual) e Júlio César (dep. Federal).



Na ocasião, o prefeito assinou convenio com o órgão para aquisição de uma nova ambulância para o município, o que será possível através de esforços dos referidos deputados em parceria com o Governo do Estado.

De acordo com a secretária de Saúde, Dra. Anne Costa, a chegada dessa nova ambulância vai reforçar os trabalhos da Saúde. “Estamos satisfeitos, pois União está realmente precisando, a demanda aumentou muito no hospital e a chegada de uma nova ambulância ajudará muito, pois estamos com ambulâncias antigas, com muito tempo de uso, o que dificulta muito o trabalho de transferência. A ambulância vai beneficiar principalmente a população de União, facilitando essa transferência com muito mais segurança para os pacientes e profissionais." explicou.

O prefeito, Dr. Paulo Henrique, destacou as conquistas na Saúde. “Esta ambulância vai somar e melhorar os trabalhos da nossa Saúde municipal, mas também é importante destacar outros avanços que estamos pleiteando em parceria com o Governo do Estado e também com os deputados Georgiano Neto e Júlio César para que tenhamos uma Saúde cada vez melhor e mais eficaz para a população unionense”, destacou.

Ascom