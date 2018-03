Prefeitura antecipa pagamento de salários dos servidores municipais

A Prefeitura Municipal de União está antecipando o pagamento dos salários dos servidores referente ao mês de março. Os pagamentos começaram a serem realizados nesta quarta-feira (28) e a previsão é de que sejam concluídos nesta quinta (29).



A antecipação do salário se dá por conta do tradicional feriado da Semana Santa. “Decidimos por antecipar os pagamentos para que os servidores também possam antecipar suas programações em relação ao feriado santo. É uma medida que oferece mais comodidade e que também visa movimentar a economia do nosso município”, disse o prefeito, Dr. Paulo Henrique.

A gestão tem buscado a realização do pagamento sempre antes da data limite, como forma também de valorização ao funcionalismo público. A antecipação dos salários além de ajudar nos preparativos para este feriado, beneficiará ainda o comercio local.

Ascom